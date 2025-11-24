Advertisement
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 58: Meisya Berniat Akhiri Hidup

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |19:05 WIB
JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Desi yang diantar tetangga melihat Meisya di atas teralis dan langsung naik meski kondisinya masih linglung. Di sisi lain, Julian yang sedang terhenti di lampu merah juga menyadari kerumunan mengarah ke JPO dan kaget melihat Meisya ada di puncak teralis, membuatnya ikut berlari ke atas.
 
Ketika Lala sampai, ia berusaha menenangkan Meisya, tetapi Meisya menolak dan mempertanyakan kedatangannya. Tak lama, Desi tiba dan mendengar Meisya menyebut kehamilannya, membuat Desi syok. Meisya semakin tersudut karena pertanyaan Desi dan menyalahkan dirinya sendiri. Lala berusaha membuat Meisya tetap fokus, meminta kakaknya turun. Warga mulai berkumpul. Situasi makin tegang karena Meisya berdiri di bagian teralis yang paling berbahaya. 

Sementara Julian naik dari sisi lain dan memanggil Meisya cukup keras hingga membuatnya menoleh. Julian mencoba menenangkan dengan membahas hal-hal keluarga, termasuk makanan favorit ayah mereka yaitu kepiting, dan menjanjikan ia akan memasakkan kepiting untuk Meisya jika ia turun. 
Meisya mulai melunak dan menurunkan nada bicara. Melihat celah, Lala bergerak pelan dari sisi belakang agar bisa menjangkau Meisya lebih dekat tanpa membuatnya semakin panik.

Akankah Lala berhasil menyelamatkan Meisya? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

