Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 31A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 31A bercerita tentang Bima, Cano, dan Damon yang pergi ke taman tempat Agus dan Yayat mangkal.

Mereka bermaksud menarik iuran. Namun sesampainya di taman, mereka justru mundur dan pergi setelah melihat Agus, Bubun, dan Otang.

Bima memberitahu Robot kalau tugasnya belum selesai karena ada tukang kopi bersama bekingnya. Robot kemudian meminta Eeng cs mendatangi taman.

Bubun mengajak Otang dan Agus untuk mencari kelompok Bima cs dan Eeng cs. Namun setelah lama ditunggu namun tak satupun dari kedua kelompok itu yang muncul.

Ogah yang melihat Lastri menggunakan ponsel di pinggir jalan langsung memantau situasi di sekitarnya. Saat jalanan sudah sepi dan aman, Ogah melancarkan aksinya menjambret hape Lastri.

Namun hal tersebut bisa diantisipasi Lastri, sehingga Ogah gagal menjambret dan malah kehilangan keseimbangan hingga terjatuh saat mengendarai motornya.

Bagaimana kondisi Ogah? Apakah ia akan kapok menjambret lagi?



(SIS)