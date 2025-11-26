Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 434: Gladys Semakin Curiga Pada Marcel

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Amira dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan yang dialaminya. Hal ini membuat Damar sempat khawatir, tetapi dokter memastikan kedua janinnya selamat. Sementara di rumah sakit yang berlokasi di Sukabumi, Noah, Biru, Elang, dan Vernie melihat rekaman CCTV. Mereka menemukan sosok yang mencurigakan, karena pada saat kejadian sosok tersebut mengikuti Elang. Di sisi lain, Gladys kaget saat mengetahui Marcel ada di rumah sakit malam itu. Ia mulai curiga bahwa Marcel bisa saja pelakunya.

Biru merasa ada yang janggal dengan humidifier pemberian Marcel dan mulai memeriksanya. Ia berencana memancing Marcel keluar untuk mendatanginya. Sementara itu, Gladys pulang ke rumah dan diam-diam mencari pistol Marcel, tetapi tidak menemukannya. Hal itu membuat

Gladys semakin yakin bahwa Marcel menyembunyikan sesuatu.

Apakah Biru berhasil mendapat jawaban atas kecurigaannya pada Marcel? Akankah hasil rekaman camera CCTV RS berhasil membongkar pelakunya?

