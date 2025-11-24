Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 219: Devan Tunjukkan Barang Bukti di Persidangan

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafa dan Alisha menjalankan persidangan untuk memperebutkan hak asuh Lulu. Sidang yang awalnya berjalan lancar, berubah kacau saat Rafa menyela jalannya persidangan dan menyerang kredibilitas Alisha dengan menunjukkan alat penyadap yang ditemukan di kamar Lunala.

Hakim menekan Alisha hingga ia terpaksa mengaku bahwa alat itu dipasang tanpa izin meski dengan alasan keamanan. Kemudian Devan muncul sebagai saksi dari pihak Alisha yang memberikan bukti rekaman pulpen di mana Rafa mengurung Lulu di dalam gudang.

Di waktu yang bersamaan, Lulu sedang bermain perosotan di taman bersama Miko dan Mae. Masalah muncul saat Mae melihat Parjo, orang yang berutang padanya dan spontan mengejarnya untuk menagih. Miko ikut menyusul dan meninggalkan Lulu.

Sementara Lulu panik sendiri ketika Miko dan Mae tidak ada, hingga beberapa preman membawanya dengan paksa. Ketika Mae dan Miko kembali, Lulu sudah hilang. Kepanikan menyeruak, mereka berlari memutari taman sambil memanggil Lulu, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya.

Michelle yang merasa kecewa dengan Cakra, menyuruhnya untuk pergi dari rumah. Di kantornya, Michelle bekerja dengan gelisah. Ia sebenarnya berharap Cakra bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas insiden yang menimpa Alisha.

Bagaimana reaksi Rafa setelah Devan menunjukkan barang bukti? Apakah Miko dapat segera menemukan Lulu? Saksikan drama series 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.



(kha)