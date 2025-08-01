Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan

Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan. (Foto: Hancinema)

SEOUL - Han So Hee dan Choi Min Sik resmi adu akting dalam film remake The Intern. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh situs resmi Badan Perfilman Korea, pada 1 Agustus 2025.

Saat ini, film tersebut sudah masuk masa pra-produksi dan akan memulai syuting pada September 2025. Kabar itu dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, 9ato Entertainment.

“Han So Hee dikonfirmasi menjadi aktris utama dalam film The Intern versi Korea,” kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Sabtu (2/8/2025).

The Intern merupakan proyek remake dari film Hollywood berjudul serupa yang dibintangi Robert De Niro dan Anne Hathaway, pada 2015.

Ceritanya tentang persahabatan seorang CEO muda berusia 30 tahunan dengan ‘anak magang’ berusia 70 tahun yang memiliki segudang pengalaman pribadi dan profesional.