Dulang 4,3 Juta Penonton, My Daughter is A Zombie Jadi Film Terlaris Korea di 2025

Dulang 4,3 Juta Penonton, My Daughter is A Zombie Jadi Film Terlaris Korea di 2025. (Foto: Studio N)

SEOUL - My Daughter is A Zombie tercatat sebagai film terlaris di box office Korea Selatan sepanjang tahun 2025. Kabar itu dikonfirmasi oleh Lembaga Perfilman Korea, pada 16 Agustus 2025.

Berdasarkan data yang dirilis lembaga tersebut, film yang dibintangi Jo Jung Suk dan Choi Yoo Ri itu telah mendulang 4,3 juta penonton sejak dirilis pada 8 Agustus 2025.

Mengutip Soompi, Senin (18/8/2025), My Daughter is A Zombie masih bertahan di puncak Box Office Korea setelah menggeser dominasi film Hollywood F1 yang mendulang 4,1 juta penonton.

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa, film My Daughter is A Zombie berkisah tentang Lee Soo Ah (Choi Yoo Ri) yang tertular virus berbahaya yang mengubahnya menjadi zombie.

Virus itu membuat Soo Ah kehilangan kemampuannya berkomunikasi dan bergerak layaknya manusia biasa. Tak ingin membuang putrinya, Lee Jung Hwan (Jo Jung Suk) membawa Soo Ah ke Desa Eunbong-ri di mana ibunya tinggal.

Jung Hwan masih menyimpan pengharapan, Soo Ah bisa menjalani hidup normal layaknya manusia biasa. Dia dan ibunya, Kim Bam Sun (Lee Jung Eun) pun berusaha keras melindungi Soo Ah dan membuatnya hidup normal.

