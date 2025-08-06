Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |10:20 WIB
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film <i>Possible Love</i>
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love. (Foto: Harper's Bazaar)
A
A
A

SEOUL - Jeon Do Yeon dan Jo In Sung akan beradu akting dalam film Possible Love. Bersama kedua aktor tersebut, juga terlibat Sul Kyung Gu dan Cho Yeo Jeong.

Dalam keterangan resminya pada 5 Agustus 2025, Netflix mengungkapkan, film bertabur bintang tersebut akan digarap oleh sutradara Lee Chang Dong.

Mengutip E-daily, film Possible Love berkisah tentang dua pasang suami istri yang menjalani kehidupan sangat bertolak belakang satu sama lain.

Possible Love
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love. (Foto: Netflix)

Hingga keempat orang ini saling bertemu sama lain dan menyebabkan permasalahan dalam kehidupan mereka.

Jeon Do Yeon akan berperan sebagai Mi Ok, istri dari Ho Seok (Sul Kyung Gu). Film Possible Love menjadi kolaborasi keempat kalinya bagi kedua aktor senior Korea ini. 

Sementara Jo In Sung dan Cho Yeo Jeong akan berlakon sebagai Sang Woo dan Yee Ji. Kehidupan suami istri ini digambarkan sangat bertolak belakang dengan Mi Ok dan Ho Seok.

Hingga berita ini diturunkan, Netflix sayangnya belum merilis jadwal produksi dan tayang film Possible Love.*
 

(SIS)

