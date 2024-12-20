G-Dragon dan Han So Hee Dirumorkan Pacaran, Agensi Buka Suara

SEOUL - G-Dragon dan Han So Hee ramai dikabarkan berpacaran, pada Jumat (20/12/2024) pagi. Rumor tersebut mencuat setelah beberapa warganet menemukan keterkaitan postingan dalam unggahan mereka di Instagram.

Warganet meyakini, beberapa foto yang mereka unggah diambil dari lokasi yang sama. Salah satunya, foto saat mereka sama-sama duduk di sebuah sofa single berwarna hitam.

Han So Hee dan G-Dragon dirumorkan pacaran. (Foto: Instagram)

Tak hanya itu, G-Dragon dan Han So Hee juga sama-sama membagikan foto grafiti bertuliskan ‘Love for Life’ di Instagram mereka. Sebagai tambahan, akun Instagram pribadi G-Dragon juga mengikuti akun Han So Hee.

Setelah rumor itu meluas, perwakilan Han So Hee dan G-Dragon pun merilis keterangan resmi mereka. Galaxy Corporation selaku perwakilan pelantun POWER tersebut membantah rumor tersebut.

“Rumor pacaran itu sama sekali tidak benar,” ujar agensi tersebut. Sementara 9AT0 Entertainment tak hanya membantah rumor asmara itu namun juga menegaskan, Han So Hee dan G-Dragon tak memiliki koneksi pertemanan.*

(SIS)