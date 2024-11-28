Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

3 Film Hot Jeon Do Yeon, Nomor 2 Dilarang Tayang di Indonesia

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |00:52 WIB
3 Film Hot Jeon Do Yeon, Nomor 2 Dilarang Tayang di Indonesia
Film Hot Jeon Do Yeon, Nomor 2 Dilarang Tayang di Indonesia. (Foto: A Man and A Woman/Hancinema)
A
A
A

JAKARTA - Film hot Jeon Do Yeon akan dibahas dalam artikel ini. Jeon Do Yeon merupakan salah satu aktris Korea Selatan yang tak sungkan melakoni adegan panas dalam sebuah proyek akting.

Dari awal memulai karier, dia berprinsip bahwa adegan panas dalam sebuah film/drama merupakan sebuah tantangan yang harus ditaklukkannya. Namun prinsip tersebut, sempat begitu ditentang oleh ibunya.

“Ibuku begitu khawatir sampai bilang, ‘Bagaimana kalau karena film-film seperti itu kau tidak akan pernah menikah?’” ujarnya saat menjadi bintang tamu dalam program talkshow You Quiz on the Block, pada 29 Maret 2024. 

Jeon Do Yeon berusaha menenangkan ibunya dengan mengatakan, dia tidak menjadi artis untuk menikah. Bahkan setelah menikah dan memiliki anak, sang aktris tidak membatasi dirinya untuk membintangi adegan panas dalam sebuah film.

3 Film Hot Jeon Do Yeon

Jeon Do Yeon (Harpers Bazaar)
Film Hot Jeon Do Yeon. (Foto: Harpers Bazaar)

1.The Housemaid 

Film The Housemaid merupakan proyek thriller-erotis Jeon Do Yeon yang diremake dari film Korea klasik tahun 1960. Sang aktris berperan sebagai Eun Yi dalam film yang disutradarai Im Sang Soo tersebut.

Eun Yi bekerja sebagai pengasuh anak sekaligus asisten rumah tangga di keluarga kaya. Di rumah mewah keluarga itu, dia terbuai dengan gombalan manis Hoon yang membawanya masuk dalam hubungan terlarang.

The Housemaid
Film Hot Jeon Do Yeon. (Foto: The Housemaid/Hancinema)

Halaman:
1 2 3
