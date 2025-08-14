Kim Nam Gil dan Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Sageuk Karya Sutradara A Taxi Driver

Kim Nam Gil dan Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Sageuk Karya Sutradara A Taxi Driver. (Foto: VOGUE/High Cut)

SEOUL - Kim Nam Gil dan Park Bo Gum dipastikan akan beradu akting dalam film sejarah (sageuk) berjudul Dream Journey to the Land of Peach Blossoms.

Mengutip Allkpop, Kamis (14/8/2025), film tersebut terinspirasi dari artefak sejarah dengan nama serupa.

Artefak itu terdiri dari lukisan karya Ahn Gyeon serta tulisan dan puisi karya Putera Mahkota Anpyeong dari Dinasti Joseon yang dibuat pada 1447.

Film Dream Journey to the Land of Peach Blossoms bercerita tentang peristiwa Kudeta Gyeyu yang terjadi pada 1453.

Peristiwa itu tercatat sebagai kudeta politik terbesar dan penuh kekerasan yang diinisiasi oleh putra kedua Raja Sejong, Pangeran Suyang.

Kim Nam Gil akan berperan sebagai Putra Mahkota Suyang, sementara Park Bo Gum dipercaya untuk menghidupkan lakon Pangeran Anpyeong.

Film produksi Dodoong Pictures tersebut akan diarahkan oleh oleh Jang Hoon, sutradara di balik film populer, A Taxi Driver.*

(SIS)