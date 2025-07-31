Advertisement
Sinopsis Tebaran Hati Eps 74: Dito Sewa Detektif, Kei Cari Bodyguard untuk Ariana

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |18:02 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 74: Dito Sewa Detektif, Kei Cari Bodyguard untuk Ariana
Tebaran Hati
A
A
A

Armand berusaha mencari kejelasan soal kasus Arif dan asal muasal teror, namun tidak mendapat bantuan dari polisi. Di sisi lain, Armand juga kecewa karena semua koneksi menjauh sejak kehilangan jabatan. 

Sementara itu, Kei datang ke rumah kontrakan dan mulai menanyakan kondisi keamanan Ariana. Kei mengungkapkan bahwa ia benar-benar khawatir. Kei juga jujur bahwa ia tak bisa lagi menjaga jarak dari Ariana, meski tahu status Ariana masih istri sah Dito.

Setelah momen itu, Kei meminta izin melihat rekaman cctv rumah. Tapi saat dicek, tampak ada kejanggalan. Kamera sempat bergeser dan kejadian penting tak terekam. 

Saat Kei bertanya pada satpam, mereka berbohong. Terungkap bahwa mereka memang disuruh Inka. Dito juga mulai curiga ada yang janggal soal kematian Arif. 

Dito mencoba menghubungi polisi untuk tanya soal informasi yang pernah diminta Armand, tapi tak diberi akses. Dito akhirnya mencari info tentang detektif swasta meski biayanya mahal.

Di tempat lain, Kei sedang menyeleksi bodyguard baru. Genta datang sebagai kandidat terakhir. Genta tampil rapi dan meyakinkan. 
Kei coba memeriksa dokumen Genta, dan semua referensinya terdengar meyakinkan. Kei bahkan menelepon satu-satu mantan klien Genta, semuanya menunjukkan kepuasan akan kinerja Genta, padahal semuanya hasil manipulasi Inka.

Apa yang akan dilakukan Genta jika menjadi bodyguard Ariana? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

