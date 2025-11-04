Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 412: Biru Rahasiakan Penyakitnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |21:34 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 412: Biru Rahasiakan Penyakitnya
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Claudia Andhara (Gladys), Riza Syah (Marcel), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru dikejutkan oleh hasil pemeriksaan medis. Meski hatinya hancur, Biru tetap berusaha tegar dan berpura-pura sehat di depan keluarga, sambil diam-diam mengonsumsi obat-obatannya. Sementara itu, di Lapas Bhineka, Vernie dan Nadine melaporkan upaya kabur Julia dan gengnya. Berkat laporan mereka, para sipir berhasil menggagalkan rencana pelarian itu, dan Vernie pun mendapatkan pengurangan masa tahanan. 

Kehidupan terus berjalan — Amira mempersiapkan acara tujuh bulanan kehamilannya, Noah resmi menjabat sebagai direktur keuangan, dan Arkana bersiap menginap di rumah Noah demi menyambut kebebasan ibunya. Di sisi lain, Elang yang masih menyimpan rasa untuk Maudy tanpa sadar mengikutinya pulang. Ketika Maudy merasa diikuti dan memotret diam-diam, ia terkejut melihat sosok itu adalah Elang.

Apakah Biru dan Amira bisa menjalani semua? 
Bagaimana kelanjutan hubungan Elang dan Maudy? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.15 WIB hanya di RCTI!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184557//mencintai_ipar_sendiri-I3qJ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184546//terbelenggu_rindu-8ias_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184377//kau_ditakdirkan_untukku-x2vF_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184359//mencintai_ipar_sendiri-RDA5_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 7: Meli Curiga Pada Hendar, Ayuna Beranikan Diri Dekati Rafki
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement