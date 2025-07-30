Advertisement
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 73

Rabu, 30 Juli 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 73
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 73. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 73 bercerita tentang Indar yang semakin terpuruk saat rumah mereka dilempari batu oleh masyarakat yang kecewa. 

Di tengah situasi yang semakin kacau, Dito justru membuat pengakuan mengejutkan kepada media bahwa pernikahannya dengan Ariana terjadi karena cinta, bukan paksaan. 

Ariana syok berat, karena Dito memutarbalikkan kenyataan. Kei yang sedang bersama Ariana mempertanyakan keputusan tersebut. Namun dia mengungkapkan, Dito sempat mengungkapkan keinginannya mempertahankan pernikahan.

Ternyata, pernyataan Dito justru menjadi umpan dalam permainan Oscar dan Inka. Mereka menertawakan reaksi Dito. Armand bahkan diskors dari jabatannya karena dianggap mencoreng nama institusi. 

Armand dan Indar pun tenggelam dalam penyesalan dan duka yang mendalam. Di sisi lain, Ariana mencoba menenangkan diri namun perasaannya justru semakin terbebani. 

Ketika Ariana menghubungi Dito untuk mempertanyakan alasan pengakuannya di media, suaminya tersebut malah berdalih dan mengatakan semua itu demi menjaga citra keluarga.

Bagaimana keputusan Ariana selanjutnya? Apa yang sedang direncanakan Inka dan Oscar? Saksikan sinetron Tebaran Hati di RCTI setiap hari pukul 19.30 WIB.**
 

