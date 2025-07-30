Sinopsis Tebaran Hati Eps 73: Dito Buat Pernyataan Palsu, Ariana Syok Berat

Indar makin terpuruk saat rumah mereka dilempari batu oleh masyarakat yang kecewa. Di tengah situasi kacau, ramai menghujat keluarga Prawira, terutama Armand. Kerasnya tekanan media, Dito justru menyatakan melalui awak media mengaku bahwa pernikahannya dengan Ariana terjadi karena cinta, bukan paksaan. Ariana syok berat, karena Dito memutarbalikkan kenyataan. Kei yang sedang bersama Ariana mempertanyakan keputusan tersebut, tetapi Ariana menjelaskan bahwa Dito sebelumnya memang sempat mengungkapkan keinginannya mempertahankan pernikahan.

Ternyata, pernyataan Dito justru menjadi umpan dalam permainan Oscar dan Inka. Mereka menertawakan reaksi Dito. Armand bahkan diskors dari jabatannya karena dianggap mencoreng nama institusi. Armand dan Indar pun tenggelam dalam penyesalan dan duka yang mendalam. Di sisi lain, Ariana mencoba menenangkan diri tetapi merasa semakin terbebani. Ketika Ariana menghubungi Dito untuk mempertanyakan alasan pengakuannya di media, Dito berdalih bahwa itu demi menjaga citra keluarga.

Bagaimana keputusan Ariana selanjutnya? Apa lagi yang direncanakan Inka dan Oscar? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)