Sinopsis Sinetron Dusta Di Balik Cinta Eps 65: Kirana Bertekad Ceritakan Masa Lalu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |16:58 WIB
Sinopsis Sinetron Dusta Di Balik Cinta Eps 65: Kirana Bertekad Ceritakan Masa Lalu
Dusta di Balik Cinta
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga), Kinaryosih (Regina), Reza Pahlevi (Ivan) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dewa dan Kirana berkunjung ke yayasan milik Melinda. Kirana diperkenalkan pada Anton sebagai istri Dewa yang dulunya seorang suster, dan langsung menunjukkan antusiasme membantu kegiatan sosial. Ia menolong anak kecil yang tiba-tiba kejang dengan sigap dan tenang. Di tengah semua itu, Dewa menerima panggilan mendadak dari kantor yang membuatnya harus segera pergi, meninggalkan Kirana yang masih sibuk membantu warga. 

Sementara itu, Becca pulang ke rumah dan dikejutkan oleh kedatangan ibunya, Mila, yang baru kembali dari luar negeri dalam keadaan hancur. Mila mengaku telah bangkrut total akibat ditipu rekan bisnis di Amerika. Becca yang awalnya terkejut berusaha kuat di depan ibunya, berjanji akan membantu mereka bangkit kembali. 

Tanpa diduga, di yayasan Kirana kembali bertemu Angga yang datang sebagai donatur. Kirana yang kurang sehat sempat pingsan, Angga menunjukkan perhatiannya, tetapi dia berusaha menahan diri karena tahu Kirana sudah bahagia bersama Dewa. Dalam perjalanan pulang, Kirana berniat jujur pada Dewa soal masa lalunya dengan Angga.

Bagaimana reaksi Dewa jika Kirana menceritakan masa lalunya dengan Angga? Apa rencana Becca selanjutnya? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.
 

(kha)

