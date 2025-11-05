Cast Cinta Sepenuh Jiwa Siap Sapa Warga Jatinegara Lewat Dahsyatnya Meet and Greet

Cast Cinta Sepenuh Jiwa Siap Sapa Warga Jatinegara Lewat Dahsyatnya Meet and Greet. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan kembali menggelar Meet and Greet sinetron unggulannya. Kali ini, acara tersebut akan digelar di Ramayana Ciplaz Jatinegara, Jakarta Timur, pada 9 November 2025.

Kali ini, tiga pemeran sinetron Cinta Sepenuh Jiwa: Zayyan Sakha, Aditya Rino , dan Verlita Evelyn akan menyapa warga Jatinegara secara langsung. Tak hanya bertemu ketiga aktor itu, penonton juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru lainnya.

Dari games berhadiah, games family 100, dance challenge, doorprize dari RCTI, hingga Tiktok Challenge. Ada pula special performance alumnus Indonesian Idol, Nabila Taqiyyah, serta performance animasi Upin & Ipin dan Entong.

Karena itu, pastikan Anda warga Jatinegara menonton langsung Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa di Ramayana Ciplaz Jatinegara, Jakarta Timur, pada 9 November 2025, pukul 14.30 WIB.

Saksikan terus sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, setiap hari hanya di RCTI. Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital yang berfungsi dengan baik, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI.

Jika mengalami gangguan sinyal, Anda dapat menghubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)