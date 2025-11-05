Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cast Cinta Sepenuh Jiwa Siap Sapa Warga Jatinegara Lewat Dahsyatnya Meet and Greet

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |09:30 WIB
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Siap Sapa Warga Jatinegara Lewat Dahsyatnya Meet and Greet
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Siap Sapa Warga Jatinegara Lewat Dahsyatnya Meet and Greet. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan kembali menggelar Meet and Greet sinetron unggulannya. Kali ini, acara tersebut akan digelar di Ramayana Ciplaz Jatinegara, Jakarta Timur, pada 9 November 2025.

Kali ini, tiga pemeran sinetron Cinta Sepenuh Jiwa: Zayyan Sakha, Aditya Rino , dan Verlita Evelyn akan menyapa warga Jatinegara secara langsung. Tak hanya bertemu ketiga aktor itu, penonton juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru lainnya.

Dari games berhadiah, games family 100, dance challenge, doorprize dari RCTI, hingga Tiktok Challenge. Ada pula special performance alumnus Indonesian Idol, Nabila Taqiyyah, serta performance animasi Upin & Ipin dan Entong.

Karena itu, pastikan Anda warga Jatinegara menonton langsung Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa di Ramayana Ciplaz Jatinegara, Jakarta Timur, pada 9 November 2025, pukul 14.30 WIB. 

Saksikan terus sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, setiap hari hanya di RCTI. Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital yang berfungsi dengan baik, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI. 

Jika mengalami gangguan sinyal, Anda dapat menghubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/598/3183255/dahsyatnya_meet_and_greet-yHgb_large.jpeg
Amira dan Biru Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181970/dahsyatnya_meet_and_greet-gFeS_large.jpeg
Ranty Maria Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179768/dahsyatnya_meet_and_greet-0wcn_large.jpeg
Angie Carvalho Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa di Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/598/3178696/dahsyatnya_meet_and_greet-w8kj_large.jpg
Cast Sinetron Dusta di Balik Cinta Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/598/3178495/dahsyatnya_meet_and_greet-49ZA_large.jpg
Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku Siap Sapa Warga Cileungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177102/dahsyatnya_meet_and_greet-tqPL_large.jpg
Cast Terbelenggu Rindu dan Still Single Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cibubur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement