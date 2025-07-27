Advertisement
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 315: Biru Bersaksi, Elang Dan Ratna Akan Lapor ke Polisi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |18:03 WIB
Biru dilarikan ke IGD, Amira sangat cemas, namun lega saat Biru mulai sadar meski masih lemah dengan saturasi oksigen rendah. Sementara Maudy membeli cokelat almond untuk Diandra, tanpa sengaja menabrak Nadine dan menumpahkan minumannya ke baju Nadine, sempat terjadi adu mulut namun Nadine tetap menahan amarah demi menjaga citra publiknya.

Biru menceritakan ke Amira,Elang dan Ratna bahwa ia sengaja ke gudang itu dan sempat  merekam percakapan mereka, Biru menduga orang-orang itu suruhan Nadine dan Bram. Ratna dan Elang sepakat akan melaporkan kasus ini ke polisi. Di sisi lain Nadine marah pada Diandra dan meminta agar Maudy dipecat, Maudy yang ketakutan langsung memohon ampun memegang kaki Nadine. Sementara itu, Biru disarankan untuk dirawat semalam karena tensinya tinggi akibat trauma, Amira setia menemani Biru meski sedang hamil.

Apakah Biru berhasil mendapatkan buktinya agar bisa melaporkan ke kantor polisi? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

