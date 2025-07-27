Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 219: Mitha Perlu Donor, Arini Meratapi Masalahnya saat Hamil

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |20:03 WIB
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 219: Mitha Perlu Donor, Arini Meratapi Masalahnya saat Hamil
Mencintaimu Sekali Lagi
A
A
A

Dokter berkata pada Dierja bahwa keadaan Mitha sudah semakin memburuk dan segera perlu donor. Dierja pun menyampaikan ke dokter bahwa dia berharap semoga anak kandung Bu Mitha mau mendonorkan.

Ratih merasa bersalah kepada Arini. Dia ingin bertemu Arini tapi Arini masih marah kepada mereka. Mulyono pun berusaha menghibur Ratih.

Arini merasa masalah dan rahasia selalu ada selama kehamilannya. Lingga menenangkan Arini dengan meyakinkannya bahwa ia akan selalu ada untuk Arini.

Apakah Mitha segera mendapat donor? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

