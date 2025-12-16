Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 76: Julian Mantap Resign, Lidya Tegas Menolak

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi dan Rico berhasil lepas dari perkara mencuri kostum setelah menyuap penjaga taman. Di sisi lain, Lala membeli tanaman lavender untuk Julian. Mereka bertemu Meisya yang ternyata ada di taman yang sama. Meisya meminta bantuan mereka untuk memperkarakan Hasbi. Tentu saja Lala dan Julian menolak karena upaya mereka sebelumnya justru digagalkan Meisya. Hasbi yang belum pulang, menguping pertengkaran mereka dan ikut puas karena merasa aman.



Di sisi lain, Ardan tiba-tiba terus memikirkan Rindi. Namun, ia bingung dengan perasaannya. Tak disangka, Axel juga memikirkan Rindi. Ia sadar bahwa dirinya mulai jatuh cinta dengan Rindi.

Sementara itu, Hasbi semakin curiga pada Rico setelah Rico bersikap tegang saat Hasbi melihat nama kontak telepon dari "Bos Besar". Lala sendiri akhirnya resign dari Lloyd. Sementara di rumahnya, Julian tidak sekalipun ditanggapi oleh Lidya, padahal dia ingin mengajukan resign dari CEO Lumera untuk sepenuhnya di Amore. Julian memantapkan untuk tetap mengajukan, dan tentu saja Lidya marah besar dan curiga ada peran Lala dalam keputusan itu sampai merobek surat Julian. Saat pulang, Lidya masih terpukul karena Julian dekat dengan keluarga wanita yang menghancurkan hidupnya. Apa Julian akan bisa bekerja kembali di Amore bersama Lala?



