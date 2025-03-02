Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 4

JAKARTA - Rendi ke rumah Elsa untuk menjelaskan kenapa dia membawa kabur mobil rental. Rendi butuh modal untuk bisnisnya. Sebenarnya mobil yang dibawa kabur adalah milik kakaknya yang usaha rental sewa mobil. Karena kesal keinginan meminjam uang tidak diberikan kakaknya, akhirnya mobil tersebut dibawa kabur Rendi.

Elsa menyarankan agar masalah mobil tersebut segera diselesaikan. Ia juga meminta Rendi untuk membeli HP second agar mudah dihubungi. Elsa khawatir bahwa Udan dan Erwin datang lagi dan mengancamnya sebagai sindikat pencurian mobil.

Bubun melewati tukang parkir yang di hajar Nikita. Ia menanyakan alasan tukang parkir tersebut di hajar dan siapa wanita itu. Tukang parkir tersebut hanya diam. Selepas Bubun pergi, tukang parkir tersebut menelepon teman nya dan merencanakan untuk mengeroyok Bubun jika lewat lagi.

Sementara itu, Udan dirawat di panti pijat patah tulang akibat dikeroyok Rendi, Kojek dan Leroy. Marlina, istri Udan, menelepon Denny untuk memberitahukan kalau Udan tidak ke terminal karena sedang sakit. Denny pun memberitahukan Otang tentang peristiwa yang menimpa Udan. Otang mengajak Jack untuk menjenguk Udan.

Apa yang akan dilakukan Otang atas perlakuan Rendi pada Udan? Saksikan Layar Drama “Preman Pensiun 9” setiap hari pukul 17.00 WIB dan 03.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)