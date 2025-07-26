Hermansyah Family Akan Hadir Bersama Olla Ramlan di Dahsyatnya Weekend Minggu Ini!

JAKARTA - Program ikonik Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format yang benar-benar segar dan penuh kejutan. Tak hanya menyuguhkan aksi panggung musik dan variety games seperti biasanya, kini acara ini bertransformasi menjadi tayangan talkshow dan hiburan yang dikemas lebih dinamis, lucu, dan tentunya super menghibur.

Minggu ini Dahsyatnya Weekend akan dipandu oleh host terDahsyat yang selalu berhasil mencuri perhatian public Sule, Melaney Ricardo, Aldi Taher dan Rara Sudirman. Para host ini akan membawakan obrolan seru yang menggabungkan sisi informatif, inspiratif, dan tentu saja jenaka ala mereka. Mulai dari isu sosial terkini, gosip hangat dunia hiburan, hingga cerita personal para selebriti akan dikupas tuntas dalam gaya khas mereka yang blak-blakan dan absurd, tapi tetap relatable.

Di episode kali ini, panggung Dahsyatnya Weekend akan kedatangan tamu spesial, yaitu Olla Ramlan dan Keluarga Hermansyah, Anang Hermansyah, Ashanty, Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah. Minggu ini mereka akan hadir ke studio Dahsyat dengan tema Summer Resort. Pastinya akan ada cerita eksklusif seputar keluarga, karier, dan sisi lain kehidupan yang jarang terungkap di depan kamera. Dijamin bakal banyak momen hangat, haru, sekaligus menghibur yang akan tersaji.

Selain talkshow, segmen musik tetap jadi bagian utama acara. Rara Sudirman, Sule dan bintang tamu lainnya akan memberikan info playlist terdahsyat musik Indonesia di minggu ini yang pastinya paling ditunggu pemirsa penikmat musik di Indonesia. Games baru hadir di minggu ini yaitu 'CILAAT" Cipta Lagu Terdahsyat, dimana para host dan bintang tamu akan ditantang menyanyikan lagu sesuai dengan tema yang ditentukan. Tak hanya itu, pastinya akan ada games seru dan tantangan kocak lainnya. Kira kira bagaimana keseruan mereka di minggu ini?

Catat tanggalnya dan pastikan akhir pekan kamu bakal makin pecah! Saksikan DAHSYATNYA WEEKEND, Minggu, 27 Juli 2025, pukul 09.30 WIB, hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Pastikan STB, antena, kabel, dan koneksi Anda berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital di 08569003900 atau melalui Instagram @officialRCTI.

