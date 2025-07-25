Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 8, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |08:10 WIB
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 8, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 8, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Jack dan Danil episode 8 bercerita tentang Tiur (Lania Fira), mantan kekasih Danil, yang terbang ke Jakarta untuk menemui pria yang masih dicintainya itu. 

Danil yang juga masih mencintai Tiur pun menyambutnya dengan senang hati. Hal tersebut membuat Cahyo khawatir, karena Danil masih harus menyamar sebagai Jack untuk menyenangkan Elsye. 

Jika Elsye mengetahui identitas asli Danil, maka hidup mereka tentu akan jadi berantakan. Tanpa mereka sadari, Elsye ternyata juga sudah curiga dengan tingkah laku Jack yang dinilainya aneh.

Bahkan tato Jack yang memudar membuat Elsye berpikir bahwa kekasihnya itu sudah tak lagi mencintainya. Episode 8 ini dipenuhi berbagai kisah romantis yang dramatis. 

Di lain pihak, Mamak Rita (Gita Bhebhita) harus menghadapi kenyataan pahit bahwa calon suaminya, Bang Gofar, berbohong soal pekerjaannya. Hal itu membuatnya sangat marah. 

Halaman:
1 2
