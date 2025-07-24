Titus The Detective dalam Episode The Stolen Things, Hanya di RCTI

Titus The Detective dalam Episode The Stolen Things, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda dengan menayangkan serial animasi Titus The Detective, setiap pukul 07.30 WIB. Berikut bocoran episode minggu ini.

Hilangnya jepit rambut Jessica dan jam tangan edisi terbatas Wali Kota membuat Titus melakukan penyelidikan gabungan. Wali Kota bahkan menawarkan hadiah fantastis bagi yang bisa menemukan jam tangannya.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan Titus The Detective Episode The Stolen Things di RCTI, Minggu (27/7/2025) pukul 07.30 WIB. Ayo, pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!

Tak sekadar menawarkan hiburan seru, serial Titus The Detective sarat dengan nilai edukasi untuk anak-anak Indonesia. Ia mengajarkan nilai kejujuran, persahabatan, dan gotong royong.

Program animasi Titus The Detective juga dapat Anda tonton streaming lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh lewat App Store atau Play Store. Atau, silakan mengakses laman www.rctiplus.com.**

