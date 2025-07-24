Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 215: Arini Ingin Bicara Pada Mulyono

Lingga mencari tempat tinggal Sujono karena ingin mencari informasi tentang Mitha. Lingga akhirnya berhasil menemukan rumah Sujono. Lingga pun langsung bertanya apa benar dulu Mitha meninggalkan Arini karena permintaan ibunya.

Dierja akhirnya punya kesempatan bertemu dengan Arini. Dierja pun langsung menunjukan foto Mitha dan Mulyono ketika acara 7 bulan.

Setelah Dierja pergi, Arini segera menelpon Mulyono dan memintanya untuk segera datang ke rumah karena Arini ingin bicara. Mulyono pun panik, dia curiga jangan-jangan Arini sudah tahu semua hal tentang Mitha.

Apakah Arini mengetahui semua rahasia yang disimpan rapat oleh Mulyono selama ini? Apa yang ingin ia katakan pada Mulyono?



