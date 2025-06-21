Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Elvy Sukaesih hingga Gilga Sahid Siap Goyang DMD Panggung Rezeki MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |22:30 WIB
Elvy Sukaesih hingga Gilga Sahid Siap Goyang DMD Panggung Rezeki MNCTV
Elvy Sukaesih hingga Gilga Sahid Siap Goyang DMD Panggung Rezeki MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - DMD Panggung Rezeki semakin seru dengan kehadiran deretan bintang tamu spesial yang siap berbagi energi, rezeki, dan hiburan. 

Kali ini panggung kehadiran Elvy Sukaesih, Ridho Rhoma, Limbad, Happy Asmara, dan suaminya, Gilga Sahid. Tak hanya itu, kehadiran Tuan Takur juga selalu ditunggu.

Mereka hadir tak hanya untuk menghibur, tapi juga berbagi di atas panggung. Ini karena DMD Panggung Rezeki menampilkan sisi lain dari panggung hiburan yakni perjuangan nyata para peserta. 

Salah satunya datang dari seorang peserta yang rela tidur di pinggir jalan selama 4 hari demi bisa mengikuti audisi. 

Pasalnya, bisnis toko beras yang dibangunnya bersama istri harus gulung tikar saat Ramadan. Kini sang istri harus bekerja jadi TKW di Arab Saudi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180601/dmd_panggung_rezeki-wxV6_large.jpg
Perjuangan Denada demi Kesembuhan Anak Bikin Studio DMD Panggung Rezeki Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179304/dmd_panggung_rezeki-QXVD_large.jpg
Demi Wujudkan Mimpi Sang Ibu, si Kembar Beraksi di DMD Panggung Rezeki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177555/dmd_panggung_rezeki-5CYi_large.jpg
Perjalanan Mengharukan Juwanda Putra di DMD Panggung Rezeki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175932/dmd_panggung_rezeki-dm6Y_large.jpg
DMD Panggung Rezeki: Tak Hanya Bernyanyi, Ratu Piawai Ciptakan Lagu Mendadak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174362/dmd_panggung_rezeki-esrc_large.jpg
Kisah Haru Peserta DMD Panggung Rezeki Kehilangan HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167481/dmd_panggung_rezeki-pxT7_large.jpg
DMD Panggung Rezeki Hadir Lebih Spesial: Saatnya Jadi Bintang Dangdut Dadakan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement