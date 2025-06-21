Elvy Sukaesih hingga Gilga Sahid Siap Goyang DMD Panggung Rezeki MNCTV

JAKARTA - DMD Panggung Rezeki semakin seru dengan kehadiran deretan bintang tamu spesial yang siap berbagi energi, rezeki, dan hiburan.

Kali ini panggung kehadiran Elvy Sukaesih, Ridho Rhoma, Limbad, Happy Asmara, dan suaminya, Gilga Sahid. Tak hanya itu, kehadiran Tuan Takur juga selalu ditunggu.

Mereka hadir tak hanya untuk menghibur, tapi juga berbagi di atas panggung. Ini karena DMD Panggung Rezeki menampilkan sisi lain dari panggung hiburan yakni perjuangan nyata para peserta.

Salah satunya datang dari seorang peserta yang rela tidur di pinggir jalan selama 4 hari demi bisa mengikuti audisi.

Pasalnya, bisnis toko beras yang dibangunnya bersama istri harus gulung tikar saat Ramadan. Kini sang istri harus bekerja jadi TKW di Arab Saudi.