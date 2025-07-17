Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Saksi, Al Ghazali Diperiksa Terkait Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |20:11 WIB
Jadi Saksi, Al Ghazali Diperiksa Terkait Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading
Jadi Saksi, Al Ghazali Diperiksa Terkait Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading (Foto: IG Al Ghazali)
JAKARTA Al Ghazali telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan eksploitasi anak yang dilaporkan oleh ayahnya, Ahmad Dhani, terhadap psikolog Lita Gading. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya.

Informasi tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian. Menurutnya, setelah laporan resmi dilayangkan pada Kamis (10/7/2025), pihak Ahmad Dhani langsung menyerahkan sejumlah bukti tambahan ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya.

“Rentang waktu sejak pelaporan sampai hari ini sudah dilakukan proses BAP dan pengambilan keterangan dari sejumlah saksi. Proses ini akan terus berlanjut,” ujar Aldwin saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).

Al Ghazali
Jadi Saksi, Al Ghazali Diperiksa Terkait Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading (Foto: IG Al Ghazali)

Aldwin juga menegaskan bahwa kasus ini ditangani serius karena menyangkut anak. “Kasus kejahatan terhadap anak termasuk dalam pendekatan krimum remedium, bukan ultimum remedium, jadi pendekatannya keras dan menggunakan jalur pidana,” tambahnya.

Selain Al Ghazali, laporan yang dilayangkan Ahmad Dhani juga melibatkan dua saksi lainnya yang telah dimintai keterangan oleh penyidik. Masing-masing dari mereka, menurut Aldwin, mendapat lebih dari 10 pertanyaan dalam proses pemeriksaan.

“Totalnya ada tiga saksi. Al termasuk salah satu dari ketiganya. Untuk dua nama lainnya belum bisa saya sampaikan,” kata Aldwin.

 

