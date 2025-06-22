Maia Estianty Absen di Ngunduh Mantu Al Ghazali, Ayah Alyssa Daguise Beri Pesan Menyentuh

JAKARTA – Kehadiran Maia Estianty menjadi sorotan dalam prosesi Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis 19 Juni 2025. Namun, publik dibuat bertanya-tanya karena sang bunda justru tak terlihat di acara puncak pernikahan putra sulungnya itu.

Ketidakhadiran Maia dijelaskan langsung oleh ayah Alyssa, Richard Daguise, kepada awak media. Ia menyebut mantan istri Ahmad Dhani tersebut memiliki agenda pribadi yang tidak bisa ditinggalkan.

“Beliau kan punya acara ya, punya halangan jadi ya tidak bisa dipaksa ya. Namanya juga halangan, jadi kita harus hormati juga,” ucap Richard seperti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (22/6/2025).

Maia Estianty Absen di Ngunduh Mantu Al Ghazali, Ayah Alyssa Daguise Beri Pesan Menyentuh (Foto: IG Alyssa)

Secara fisik tak hadir, Richard menyebut Maia tetap memberikan perhatian dan doa untuk kelancaran acara Ngunduh Mantu tersebut.

“Tapi tetap Bunda memberikan pesan juga kepada kita untuk acara malam ini tetap lancar dan didoakan, itu yang penting,” lanjutnya.

Sehari sebelum acara, Maia juga telah menyampaikan alasan ketidakhadirannya melalui unggahan di akun Instagram @maiaestiantyreal. Dalam postingannya, Maia menjelaskan bahwa dirinya tengah menemani sang suami, Irwan Mussry, untuk urusan kerja ke Eropa.

“Kembali ke setelan awal, setelah mengantar anak menikah dan sekarang akan menemani suami @irwanmussry kerja ke Eropa. Bye Indonesia,” tulis Maia.

Maia juga menyelipkan pesan hangat dalam bahasa Inggris: “Selamat bersenang-senang untuk semua anggota keluarga, hati dan pikiran kami bersama kalian.”