HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ingin Mandiri, Ahmad Dhani: Ngontrak di Rumah Saya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |12:01 WIB
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ingin Mandiri, Ahmad Dhani: Ngontrak di Rumah Saya
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ingin Mandiri, Ahmad Dhani: Ngontrak di Rumah Saya (Foto: IG Alyssa)




JAKARTA – Setelah resmi menikah, Al Ghazali dan Alyssa Daguise mulai mencoba hidup mandiri sebagai pasangan suami istri. Keduanya mengaku sedang dalam proses mencari tempat tinggal sendiri, sembari mempelajari cara mengelola rumah tangga secara perlahan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Al Ghazali usai prosesi Ngunduh Mantu di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

“Pelan-pelan sambil nyari rumah,” kata Al, Minggu (22/6/2025).

Al Ghazali Ingin Punya Anak Pertama Cowok, Agar Bisa Jaga Adik-Adiknya
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ingin Mandiri, Ahmad Dhani: Ngontrak di Rumah Saya (Foto: IG Alyssa)

“Pingin coba kontrak rumah dulu. Pingin belajar maintain rumah, merasakan gimana sih tinggal di rumah baru,” lanjutnya.

Menanggapi keinginan sang putra untuk hidup mandiri, Ahmad Dhani memberikan dukungan penuh. Bahkan, pentolan Dewa19 itu sempat melontarkan candaan yang membuat suasana menjadi hangat.

“Mungkin ngontrak di rumah saya,” ujar Dhani sambil tersenyum.

Seperti diketahui, Al Ghazali resmi mempersunting Alyssa Daguise pada 16 Juni 2025 di sebuah hotel mewah kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam prosesi akad, Al memberikan mahar berupa 16,6 logam mulia dan uang tunai 2.025 Euro, sebagai simbol tahun pernikahan mereka.

Usai akad, pasangan ini menggelar resepsi intimate dinner yang berlangsung di Pondok Indah, dengan konsep modern-klasik khas Eropa yang elegan dan eksklusif.

 

