Bela Keluarga, Alasan Al Ghazali Jadi Saksi Laporan Ahmad Dhani ke Lita Gading

JAKARTA – Al Ghazali ikut hadir sebagai saksi dalam laporan Ahmad Dhani terhadap psikolog Lita Gading di Polda Metro Jaya, Kamis (10/7/2025). Laporan itu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyeret nama anak Dhani dan Mulan Jameela.

Tiba di kantor polisi, Al tampil santai dengan jaket bomber, celana pendek putih, dan kacamata hitam. Suami Alyssa Daguise itu memilih irit bicara saat ditanya awak media soal kehadirannya. Namun, Al akhirnya buka suara setelah laporan resmi diterima pihak kepolisian.

“(Jadi saksi) demi keluarga,” ucap Al singkat.

Al Ghazali

Ahmad Dhani membenarkan kehadiran putranya tersebut. Al datang sebagai saksi pelapor untuk menyerahkan kartu identitas dan memenuhi prosedur awal pelaporan.