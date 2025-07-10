Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bela Keluarga, Alasan Al Ghazali Jadi Saksi Laporan Ahmad Dhani ke Lita Gading

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |17:16 WIB
Bela Keluarga, Alasan Al Ghazali Jadi Saksi Laporan Ahmad Dhani ke Lita Gading
Bela Keluarga, Alasan Al Ghazali Jadi Saksi Laporan Ahmad Dhani ke Lita Gading (Foto: IG Al Ghazali)
A
A
A

JAKARTA Al Ghazali ikut hadir sebagai saksi dalam laporan Ahmad Dhani terhadap psikolog Lita Gading di Polda Metro Jaya, Kamis (10/7/2025). Laporan itu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyeret nama anak Dhani dan Mulan Jameela.

Tiba di kantor polisi, Al tampil santai dengan jaket bomber, celana pendek putih, dan kacamata hitam. Suami Alyssa Daguise itu memilih irit bicara saat ditanya awak media soal kehadirannya. Namun, Al akhirnya buka suara setelah laporan resmi diterima pihak kepolisian.

“(Jadi saksi) demi keluarga,” ucap Al singkat.

Al Ghazali
Al Ghazali

Ahmad Dhani membenarkan kehadiran putranya tersebut. Al datang sebagai saksi pelapor untuk menyerahkan kartu identitas dan memenuhi prosedur awal pelaporan.

Halaman:
1 2
