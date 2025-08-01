Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Al Ghazali Ungkap Perubahan usai Menikahi Alyssa Daguise: Aku Makin Subur

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |13:40 WIB
Al Ghazali Ungkap Perubahan usai Menikahi Alyssa Daguise: Aku Makin Subur
Al Ghazali Ungkap Perubahan usai Menikahi Alyssa Daguise: Aku Makin Subur. (Foto: Instagram/@alghazali7)
A
A
A

JAKARTA - Al Ghazali mengungkap perubahan yang dirasakannya setelah menikahi Alyssa Daguise, pada 16 Juni 2025. Bukan soal kebiasaan, dia mengaku, perubahan itu justru terjadi pada fisiknya.

Al mengaku, mengalami lonjakan berat badan yang cukup drastis setelah menikah. “Aku makin subur nih. Makin gendut. Artinya, bahagia ya,” ujarnya saat ditemui di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada 31 Juli 2025.

Setelah sebulan menikah, Alyssa Daguise sempat ramai dikabarkan tengah berbadan dua. Al Ghazali pun buka suara terkait kabar tersebut. 

Bela Keluarga, Alasan Al Ghazali Jadi Saksi Laporan Ahmad Dhani ke Lita Gading
Al Ghazali Ungkap Perubahan usai Menikahi Alyssa Daguise: Aku Makin Subur. (Foto: Instagram/@alghazali7)

“Doain deh, amin. Kabar itu sebenarnya hoax tapi kami aminkan saja,” kata Al Ghazali yang ditimpali Alyssa Daguise dengan, “Doanya saja ya.”

Saat ini, menurut Alyssa, dirinya dan sang suami tengah mempersiapkan rencana bulan madu mereka ke Afrika, pada September mendatang. Sang model mengaku, ingin menikmati keindahan alam liar di Afrika. 

“Kenapa Afrika? Karena kami mau melihat animals secara langsung di alam liar,” ungkap model berdarah Perancis-Indonesia tersebut.*

(SIS)

