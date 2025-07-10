Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap, Awalnya Al Ghazali yang Hendak Laporkan Lita Gading ke Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |18:27 WIB
Terungkap, Awalnya Al Ghazali yang Hendak Laporkan Lita Gading ke Polisi
Al Ghazali di Polda Metro Jaya (Foto: Okezone/Ravie)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa putra sulungnya Al Ghazali justru yang marah dan hendak melaporkan konten psikolog Lita Gading ke polisi.

Namun, laporan terkait UU Perlindungan Anak hanya bisa dilaporkan oleh orangtua korban. Akhirnya, Ahmad Dhani lah yang melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya.

"Awalnya dia (Al Ghazali) malah yang mau laporin sendiri. Tapi ternyata nggak bisa, harus orangtuanya," jelas Ahmad Dhani, Kamis (10/7/2025).
 
Al datang ke kantor polisi dengan penampilan casual mengenakan jaket bombe, celana pendek putih, serta kacamata hitam. Suami Alyssa Dauise tersebut pun memilih irit bicara ketika ditanya soal laporan sang ayah. 

Namun, setelah laporan itu diterima, Al mengaku kesediaannya menjadi saksi atas kasus dugaan pelanggaran Undang Undang Perlindungan Anak tersebut untuk membela keluarganya. 

"(Jadi saksi) demi keluarga," kata Al singkat. 

Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading teregister dalam nomor perkara LP/4750/VII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA per Kamis, 10 Juli 2025. 

 

Halaman:
1 2
