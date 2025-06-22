Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Bulan Madu ke Afrika

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |13:01 WIB
Terungkap Alasan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Bulan Madu ke Afrika
Terungkap Alasan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Bulan Madu ke Afrika (Foto: IG Alyssa)
A
A
A

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise telah merencanakan bulan madu mereka usai resmi menjadi pasangan suami-istri. Tidak seperti kebanyakan pasangan baru yang memilih destinasi populer di Eropa, Al justru mengajak istrinya untuk menjelajahi benua Afrika.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty usai acara Ngunduh Mantu di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

“Honeymoon ada, rencananya ke Afrika,” ujar Al Ghazali, Minggu (22/6/2025).

Baru 3 Hari Jadi Suami Alyssa Daguise, Al Ghazali Merasa Lega
Terungkap Alasan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Bulan Madu ke Afrika

Al menjelaskan alasan di balik pilihannya yang terbilang tak biasa. Ia dan Alyssa ingin merasakan pengalaman yang lebih dekat dengan alam, berbeda dari nuansa romantis di pantai-pantai Eropa.

“Menurutku kalau ke Yunani, ke Inggris itu udah biasa,” kata Al.

“Ke Afrika unik aja ya. Karena kalau di Yunani atau di Itali, ya cuman pantai. Ini kan lebih menyatu dengan alam dan binatang-binatang di luar,” lanjutnya.

Menariknya, ide untuk bulan madu ke Afrika bukan hanya datang dari Al, melainkan dari Alyssa Daguise sendiri. Al pun menyambutnya dengan antusias, karena Afrika juga termasuk dalam daftar impian perjalanannya.

“Oh dia yang minta, dia yang mau. Kebetulan juga salah satu goals aku yang tempat pengin aku samperin ya Afrika,” jelas Al.

Baru beberapa hari menyandang status sebagai suami, Al Ghazali mengaku sudah merasakan banyak perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih bertanggung jawab dan mulai memikirkan masa depan bersama Alyssa.

“Merasa lebih dewasa ya. Apalagi nanti bakal punya momongan. Jadi lebih banyak bertanggung jawab,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159675/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-vprM_large.jpg
Al Ghazali Ungkap Perubahan usai Menikahi Alyssa Daguise: Aku Makin Subur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156080/al_ghazali-6FwD_large.jpg
Jadi Saksi, Al Ghazali Diperiksa Terkait Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152607/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-SCic_large.jpg
Jadi Istri, Alyssa Daguise Rajin Masak untuk Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149363/alyssa_daguise_dan_al_ghazali-SeDs_large.jpeg
Maia Estianty Absen di Ngunduh Mantu Al Ghazali, Ayah Alyssa Daguise Beri Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149338/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-Aex1_large.jpg
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ingin Mandiri, Ahmad Dhani: Ngontrak di Rumah Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148860/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-86wW_large.jpg
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Berencana Bulan Madu ke Afrika 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement