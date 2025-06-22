Terungkap Alasan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Bulan Madu ke Afrika

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise telah merencanakan bulan madu mereka usai resmi menjadi pasangan suami-istri. Tidak seperti kebanyakan pasangan baru yang memilih destinasi populer di Eropa, Al justru mengajak istrinya untuk menjelajahi benua Afrika.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty usai acara Ngunduh Mantu di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

“Honeymoon ada, rencananya ke Afrika,” ujar Al Ghazali, Minggu (22/6/2025).

Al menjelaskan alasan di balik pilihannya yang terbilang tak biasa. Ia dan Alyssa ingin merasakan pengalaman yang lebih dekat dengan alam, berbeda dari nuansa romantis di pantai-pantai Eropa.

“Menurutku kalau ke Yunani, ke Inggris itu udah biasa,” kata Al.

“Ke Afrika unik aja ya. Karena kalau di Yunani atau di Itali, ya cuman pantai. Ini kan lebih menyatu dengan alam dan binatang-binatang di luar,” lanjutnya.

Menariknya, ide untuk bulan madu ke Afrika bukan hanya datang dari Al, melainkan dari Alyssa Daguise sendiri. Al pun menyambutnya dengan antusias, karena Afrika juga termasuk dalam daftar impian perjalanannya.

“Oh dia yang minta, dia yang mau. Kebetulan juga salah satu goals aku yang tempat pengin aku samperin ya Afrika,” jelas Al.

Baru beberapa hari menyandang status sebagai suami, Al Ghazali mengaku sudah merasakan banyak perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih bertanggung jawab dan mulai memikirkan masa depan bersama Alyssa.

“Merasa lebih dewasa ya. Apalagi nanti bakal punya momongan. Jadi lebih banyak bertanggung jawab,” tuturnya.