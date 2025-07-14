Sinopsis Vision+ Originals Montir Cantik Episode 9 di RCTI

JAKARTA - Minggu ini, Vision+ Originals di RCTI menayangkan serial berjudul Montir Cantik. Serial bergenre komedi, drama, aksi, dan keluarga ini disutradarai Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri Ken Manwani. Montir Cantik dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Pangeran Lantang, Gaby Hartanto, Annette Edoarda, Hana Hanon, dan Rafael Adwel.

Cerita berpusat pada sosok Indah, seorang gadis cantik yang tertarik dengan dunia otomotif. Diam-diam, Indah terobsesi menjadi pembalap tanpa sepengetahuan sang ayah.

Ketegangan mulai memuncak di episode 9 saat Sakti ditangkap, dan seluruh aset serta rumahnya disita polisi. Kondisi ini membuat keluarga Sakti jatuh miskin. Angga pun harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia memutuskan untuk tetap ikut ajang drag racing demi memenangkan hadiah berupa uang tunai.

Sementara itu, setelah Sakti ditangkap, bengkel Wijaya kembali beroperasi normal. Acara drag race semakin dekat dan Geri makin semangat menyiapkan mobil balapnya.

Di sisi lain, Ramlan yang semula keras menentang keinginan Indah untuk menjadi montir akhirnya luluh. Ia memberi restu pada Indah untuk bekerja di bengkel Wijaya. Indah pun semakin bersemangat membantu Geri menjelang balapan.

Namun sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Dalam perjalanan pulang, Ramlan mengalami kecelakaan yang tak terduga.

Saksikan keseruan adegan balap dan juga drama percintaan antara Indah, Gerry dan Angga dalam Vision+ Originals di RCTI Montir Cantik Episode 9, pada hari Senin, 14 Juli 2025, pukul 16.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan terus saksikan Vision+ Originals berikutnya berjudul 'Jack dan Danil' Mulai Rabu, 16 Juli 2025 hanya di RCTI.