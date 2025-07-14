Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Vision+ Originals Montir Cantik Episode 9 di RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |18:45 WIB
Sinopsis Vision+ Originals Montir Cantik Episode 9 di RCTI
Sinopsis Vision+ Originals Montir Cantik Episode 9 di RCTI (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Minggu ini, Vision+ Originals di RCTI menayangkan serial berjudul Montir Cantik. Serial bergenre komedi, drama, aksi, dan keluarga ini disutradarai Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri Ken Manwani. Montir Cantik dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Pangeran Lantang, Gaby Hartanto, Annette Edoarda, Hana Hanon, dan Rafael Adwel.

Cerita berpusat pada sosok Indah, seorang gadis cantik yang tertarik dengan dunia otomotif. Diam-diam, Indah terobsesi menjadi pembalap tanpa sepengetahuan sang ayah.

Ketegangan mulai memuncak di episode 9 saat Sakti ditangkap, dan seluruh aset serta rumahnya disita polisi. Kondisi ini membuat keluarga Sakti jatuh miskin. Angga pun harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia memutuskan untuk tetap ikut ajang drag racing demi memenangkan hadiah berupa uang tunai.

Sementara itu, setelah Sakti ditangkap, bengkel Wijaya kembali beroperasi normal. Acara drag race semakin dekat dan Geri makin semangat menyiapkan mobil balapnya.

Di sisi lain, Ramlan yang semula keras menentang keinginan Indah untuk menjadi montir akhirnya luluh. Ia memberi restu pada Indah untuk bekerja di bengkel Wijaya. Indah pun semakin bersemangat membantu Geri menjelang balapan.

Namun sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Dalam perjalanan pulang, Ramlan mengalami kecelakaan yang tak terduga.

Saksikan keseruan adegan balap dan juga drama percintaan antara Indah, Gerry dan Angga dalam Vision+ Originals di RCTI Montir Cantik Episode 9, pada hari Senin, 14 Juli 2025, pukul 16.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan terus saksikan Vision+ Originals berikutnya berjudul 'Jack dan Danil' Mulai Rabu, 16 Juli 2025 hanya di RCTI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement