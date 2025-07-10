Sinopsis Vision+ Originals di RCTI ‘Montir Cantik’ Episode 7: Gerry dan Indah Terlibat Perkelahian

Minggu ini Vision+ Originals di RCTI menayangkan series berjudul' Montir Cantik'. Series bergenre komedi, drama, action, family ini disutradarai Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri Ken Manwani yang dibintangi oleh aktor ternama antara lain Pangeran Lantang, Gaby Hartanto, Annette Edoarda, Hana Hannon dan Rafael Adwel.

Mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Indah yang tertarik dengan dunia otomotif. Indah terobsesi menjadi pembalap yang ia lakukan secara diam-diam tanpa diketahui ayahnya.

Episode 7 menceritakan Sakti yang berusaha untuk menghalangi orang -orang yang berusaha membongkar usahanya, termasuk Gerry dan Indah. Gerry memerintah Marko untuk memata-matai Angga dengan imbalan diberi posisi penting dalam bisnis Sakti.

Bang Dom, seseorang yang dekat dengan Angga berusaha untuk melindungi dan memperingatkan Angga. Namun, tak berselang lama Bang Dom harus mengalami Nasib tragis karena berhadapan dengan Sakti.

Ramlan yang mengetahui Wijaya masuk penjara langsung mengunjunginya. Wijaya berusaha untuk menjelaskan bahwa Indah bekerja di bengkel atas keinginan Wijaya yang melihat potensi besar dalam diri Indah.