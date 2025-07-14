Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 206

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 206 menyuguhkan ketegangan emosional antara Arini, Lingga, dan Angel yang perlahan menguak masa lalu tersembunyi.

Lingga kembali memanjakan Arini dengan kejutan romantis. Kali ini, ia menyiapkan makan malam spesial demi membahagiakan Arini dan sang calon buah hati, Baby Bun. Dengan penuh cinta, Lingga menyatakan kesiapannya melakukan apa pun demi kebahagiaan mereka berdua.

Namun suasana hangat itu mendadak berubah ketika Arini menerima telepon dari Angel. Lewat sambungan itu, Angel mengaku pernah menyaksikan Mulyono membentak Lingga dengan sangat keras di sebuah kafe. Pengakuan tersebut membuat Arini terkejut, sebab Lingga tak pernah bercerita sedikit pun tentang insiden itu.

Dibayangi rasa curiga, Arini langsung mengonfrontasi Lingga. Namun Lingga justru tampak bingung dan kesulitan memberikan penjelasan, membuat suasana menjadi makin tegang.

Di sisi lain, Dierja semakin yakin bahwa Arini adalah satu-satunya harapan bagi Mitha untuk tetap bertahan hidup. Ia terlihat memandangi deretan foto Arini yang selama ini diam-diam dikumpulkannya.Tanpa sengaja, Lingga memergoki Dierja tengah menatap foto-foto tersebut—termasuk salah satu potret maternity shot Arini. Hal ini membuat Lingga terheran, mengapa Dierja bisa memiliki foto pribadi seperti itu?