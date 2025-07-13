Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 90

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 90 yang tayang Minggu (13/7/2025) menyuguhkan momen emosional antara Devan dan Alya, yang kini makin menyadari betapa besar cinta mereka satu sama lain.

Alya tetap menjadi sandaran hati bagi Devan, terutama setelah kekacauan yang mereka alami belakangan ini. Keduanya menikmati waktu tenang bersama di taman rumah sakit. Di tengah kelelahan, Devan tertidur di pangkuan Alya. Namun, mimpi buruk tentang kemungkinan kehilangan Alya saat proses persalinan membuatnya tersentak bangun. Tanpa sepatah kata pun, Devan langsung memeluk Alya dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi.

Sementara itu, situasi semakin memanas di sisi lain cerita. Helsi menemukan pemberitaan soal insiden yang melibatkan Alya. Baldy yang semula sempat terpengaruh oleh fitnah Helsi mulai curiga dan memutuskan mencari tahu sendiri masa lalu Alya. Dari laporan orang kepercayaannya di New York, Baldy akhirnya menyadari kalau semua cerita Alya benar adanya. Hal ini membuatnya mulai meragukan semua tuduhan yang selama ini dilontarkan Helsi.

Namun di sisi lain, Helsi justru semakin yakin kalau Alya adalah ancaman yang harus disingkirkan. Ia pun terus menekan Miko agar segera memiliki keturunan demi mendapatkan warisan yang dijanjikan Baldy. Miko kembali merayu Tania dan mengajaknya jalan-jalan ke taman keesokan harinya.

Tania sempat enggan, namun mengingat rencananya untuk mengambil sampel rambut Dara sebagai bahan tes DNA, ia pun setuju. Secara diam-diam, Tania juga mengajak Dara ikut serta dalam agenda tersebut.

Apakah rencana Tania akan berhasil? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)