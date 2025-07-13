Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 90

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |16:04 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 90
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 90 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 90 yang tayang Minggu (13/7/2025) menyuguhkan momen emosional antara Devan dan Alya, yang kini makin menyadari betapa besar cinta mereka satu sama lain.

Alya tetap menjadi sandaran hati bagi Devan, terutama setelah kekacauan yang mereka alami belakangan ini. Keduanya menikmati waktu tenang bersama di taman rumah sakit. Di tengah kelelahan, Devan tertidur di pangkuan Alya. Namun, mimpi buruk tentang kemungkinan kehilangan Alya saat proses persalinan membuatnya tersentak bangun. Tanpa sepatah kata pun, Devan langsung memeluk Alya dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi.

Sementara itu, situasi semakin memanas di sisi lain cerita. Helsi menemukan pemberitaan soal insiden yang melibatkan Alya. Baldy yang semula sempat terpengaruh oleh fitnah Helsi mulai curiga dan memutuskan mencari tahu sendiri masa lalu Alya. Dari laporan orang kepercayaannya di New York, Baldy akhirnya menyadari kalau semua cerita Alya benar adanya. Hal ini membuatnya mulai meragukan semua tuduhan yang selama ini dilontarkan Helsi.

Namun di sisi lain, Helsi justru semakin yakin kalau Alya adalah ancaman yang harus disingkirkan. Ia pun terus menekan Miko agar segera memiliki keturunan demi mendapatkan warisan yang dijanjikan Baldy. Miko kembali merayu Tania dan mengajaknya jalan-jalan ke taman keesokan harinya.

Tania sempat enggan, namun mengingat rencananya untuk mengambil sampel rambut Dara sebagai bahan tes DNA, ia pun setuju. Secara diam-diam, Tania juga mengajak Dara ikut serta dalam agenda tersebut.

Apakah rencana Tania akan berhasil? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement