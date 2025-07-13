Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 301

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Di episode 301 yang tayang Minggu (13/7/2025), kabar bahagia datang dari rumah Biru. Kehamilan Amira membawa kebahagiaan besar bagi seluruh anggota keluarga. Namun, di balik suasana penuh suka cita itu, bahaya justru mulai mengintai.

Baja dan Oki terus mengawasi rumah Biru dari kejauhan. Baron yang tak tinggal diam mulai mencurigai gerak-gerik mereka. Diam-diam, Baron memotret mereka dan mencatat plat nomor mobil yang mereka gunakan.

Sementara itu, Nadine tak tinggal diam. Ia menyusun rencana licik untuk memalsukan hasil tes DNA. Namun, tanpa sengaja, percakapan Nadine terdengar oleh Diandra. Apakah Diandra akan langsung bertindak?

Amira dan Biru sempat pergi ke supermarket tanpa menyadari bahwa Baja dan Oki sengaja mengikuti mereka. Di saat yang bersamaan, Elang mulai mencium gelagat mencurigakan dari Bram. Ia menaruh curiga ketika Bram memberikan obat kepada Damar, dan mulai mengaitkan kehadiran Bram dengan skenario jahat Nadine yang bisa membahayakan kesehatan Damar.

Apakah Diandra berhasil menggagalkan rencana jahat Nadine? Bagaimana dengan Elang, apakah ia berhasil membongkar siapa sebenarnya Bram? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)