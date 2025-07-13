Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 301

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |15:03 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 301
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 301 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Di episode 301 yang tayang Minggu (13/7/2025), kabar bahagia datang dari rumah Biru. Kehamilan Amira membawa kebahagiaan besar bagi seluruh anggota keluarga. Namun, di balik suasana penuh suka cita itu, bahaya justru mulai mengintai.

Baja dan Oki terus mengawasi rumah Biru dari kejauhan. Baron yang tak tinggal diam mulai mencurigai gerak-gerik mereka. Diam-diam, Baron memotret mereka dan mencatat plat nomor mobil yang mereka gunakan.

Sementara itu, Nadine tak tinggal diam. Ia menyusun rencana licik untuk memalsukan hasil tes DNA. Namun, tanpa sengaja, percakapan Nadine terdengar oleh Diandra. Apakah Diandra akan langsung bertindak?

Amira dan Biru sempat pergi ke supermarket tanpa menyadari bahwa Baja dan Oki sengaja mengikuti mereka. Di saat yang bersamaan, Elang mulai mencium gelagat mencurigakan dari Bram. Ia menaruh curiga ketika Bram memberikan obat kepada Damar, dan mulai mengaitkan kehadiran Bram dengan skenario jahat Nadine yang bisa membahayakan kesehatan Damar.

Apakah Diandra berhasil menggagalkan rencana jahat Nadine? Bagaimana dengan Elang, apakah ia berhasil membongkar siapa sebenarnya Bram? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement