Sinopsis Tebaran Hati Eps 54: Preman Tewas saat Pindah ke Lapas, Dito-Kei Curiga Pada Oscar

Di kantor polisi, preman-preman enggan mengaku siapa bos mereka. Saat preman dipindahkan ke lapas, tiba-tiba rombongan dicegat oleh sekelompok orang. Wanita itu justru menembak mati dua preman.

Kei sedang menunggu Ariana di depan ICU saat Dewi datang membawakan makanan. Kei mengungkapkan ke Dewi bahwa dia masih ingin tahu apakah rekayasa ini semua keputusan Ariana. Ladya ikut khawatir saat tahu Kei sudah mengetahui situasi Ariana.

Sementara itu, Tanti melanjutkan pembicaraannya dengan Dito, bahwa dia merasa Dito sudah jatuh cinta dengan Ariana. Dito mengelak. Ladya terharu melihat Indar dan Dewi yang care dengannya. Ladya mengatakan Olive pasti senang punya dua nenek yang sayang. Dewi terharu mendengar nama anak Ladya adalah Olive. Dewi hingga menangis merasa almarhumah anaknya bisa terlahir ke dunia walau bukan bersamanya.

Dito dan Tanti tiba-tiba melihat berita di TV yang melaporkan bahwa preman yang menyerangnya telah ditemukan tewas saat dipindahkan ke lapas. Dito dan Kei mencurigai adanya campur tangan Oscar dalam peristiwa teror.

