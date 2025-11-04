Advertisement
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 64: Angga Balas Budi Pada Dewa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |17:01 WIB
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 64: Angga Balas Budi Pada Dewa
Dusta di Balik Cinta
JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Angga yang hendak ke kantor tak sengaja melihat ada keributan. Dia langsung menolong Mira dan menghajar Dodo. Ia memberi uang tambahan agar Mira bisa membawa ibunya berobat. Tak lama setelah itu, Dodo datang bersama dua temannya untuk membalas dendam dan menyerang Angga. Angga melawan meski satu tangannya terluka, hingga Dewa kebetulan lewat dan turun tangan membantu. Bersama-sama mereka mengalahkan para preman, hingga pada akhirnya Angga mengajak Dewa untuk makan malam bersamanya. 

Sementara itu, Kirana berziarah ke makam ibunya. Regina dan Ivan juga datang ke lokasi yang sama untuk mencari informasi tentang anak almarhumah Retno. Mereka kaget mengetahui penjaga makam, Pak Husni, telah meninggal. Saat mereka sedang berduka, Kirana muncul dan menyapa mereka dengan penuh kerinduan, mengaku merasa dekat dengan Regina dan Gayatri. Namun, Regina menolak sapaan itu dan pergi dengan air mata, masih dikuasai kebencian dan prasangka. Kirana menangis sedih, lalu menerima telepon dari Dewa yang mengajaknya bertemu di kantor. Di sisi lain, Regina terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa Kirana bukan orang baik. Tanpa sepengetahuan Dewa, Ivan kemudian merencanakan langkah licik dengan wartawan untuk menjatuhkan reputasi perusahaan Dewa.

Bagaimana langkah Ivan untuk menjatuhkan perusahaan Dewa? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
