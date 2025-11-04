Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 199: Alya Di Ambang Hidup dan Mati

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Ochi Rosdiana (Alya), Arifin Putra (Devan), Mayang Yudittia (Jenny), Indra Evans (Cakra), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan tiba di rumah sakit dengan Reno. Ia hampir pingsan saat mendengar Alya dirawat di ICU dalam kondisi kritis. Ia memaksa ingin melihat Alya, tapi dilarang karena pasien masih ditangani. Sambil duduk di depan ruang ICU, Devan menangis dan berdoa agar Alya serta bayi mereka diselamatkan.

Dalam ruang ICU, Alya berada di ambang hidup dan mati. Tak lama, Baldy, Tania, dan Nisa tiba di rumah sakit. Devan memeluk Baldy sambil menangis. Di sisi lain, Dara yang dipenjara tiba-tiba merasa firasat buruk dan meminta izin menelepon.

Saat berhasil menghubungi Reno, ia syok saat mendengar kabar bahwa pesawat yang ditumpangi Alya kecelakaan.

Malam hari, Michelle tiba di rumah sakit bersama Cakra dalam keadaan panik. Di parkiran rumah sakit, ia tak sengaja bertemu Rafa, mantan suami Alisha yang juga datang setelah mendengar kabar kecelakaan.

Tatapan Michelle penuh amarah ke Rafa dan sempat meminta Rafa untuk pergi. Tak lama, dokter menyampaikan kalau Alisha mengalami cedera parah akibat benturan keras di dada dan membutuhkan transplantasi jantung.

Apakah Alya dapat bertahan hidup? Akankah Alisha mendapat donor transplantasi jantung? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI.



(kha)