Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Eps 39: Lala Ungkap Aib Hasbi-Meisya dan Ingin Bercerai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |19:03 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Eps 39: Lala Ungkap Aib Hasbi-Meisya dan Ingin Bercerai
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala akhirnya datang ke pengajian dengan kepala berbalut perban. Di hadapan tamu-tamu dan keluarganya, ia membuka semua aib Hasbi dan Meisya. Suasana yang awalnya khidmat berubah tegang saat Lala membuka rahasia kalau kakaknya berselingkuh dengan suaminya sendiri pada ustadz dan tamu yang datang. 

Meski Meisya menyangkal, Lala tetap tegas dan berani menyuarakan kebenaran, bahkan menyatakan ingin bercerai dengan Hasbi di depan semua orang. Hasbi berusaha menahan, tetapi Lala sudah bulat tekad. Keputusan itu membuat Desi menangis dan seluruh keluarga terpukul, sementara Hasbi dipenuhi amarah dan rasa malu.
 
Lala pun mengambil semua barangnya dibantu oleh Rindi. Hasbi mencoba mengejar namun malah menabrak pembatas jalan. Pikiran Hasbi dipenuhi kebencian terhadap Julian yang ia tuduh sebagai penyebab Lala berubah. 

Apa yang akan dilakukan Hasbi pada Julian? Saksikan sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 19.45 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184700//dahsyatnya_meet_and_greet-DGgs_large.jpeg
Cast Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement