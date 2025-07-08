Sinopsis Tebaran Hati Eps 51: Dito Diserang Preman, Keluarga Prawira Dalam Bahaya

Kei berada di restoran yang sama dengan Keluarga Prawira. Ia terkejut lalu langsung membayar makanan hendak keluar dari restoran. Ariana ingin menanyakan tentang alasan Kei menghindarinya. Namun, Kei hanya mengucap salam singkat pada Armand dan keluarga Prawira lalu memilih langsung pergi.

Dengan sikap Kei yang tampak dingin, Indar dan Armand mengkhawatirkan Ariana. Perkataan Ariana membuat keluarga Prawira merasa bersalah, terutama Ladya. Setelah melahirkan, Armand berkata bahwa Ariana bisa kembali dengan Kei, tetapi Ariana ragu.

Sementara itu, Dito berkelahi dengan preman hingga tertusuk. Ia sempat mendengar bahwa preman tersebut ingin menghancurkan keluarga Prawira. Di parkiran, Kei sadar bahwa ada orang mencurigakan di sekitar mobil Armand.

Kei langsung mengejar orang itu. Di restoran, Ariana mencoba menelepon Dito, tetapi malah diangkat seorang suster yang mengabarkan bahwa Dito tertusuk dan sedang dalam perawatan. Ariana dan keluarga Prawira langsung bergegas ke rumah sakit, menggunakan mobil yang remnya telah dirusak preman yang masih dikejar Kei.

Saat Kei kembali ke parkiran, mobil keluarga Prawira sudah tidak ada. Kepanikan langsung menguasai Kei, ia mencoba menelepon Ariana, tetapi tidak diangkat. Di dalam mobil, semuanya tampak normal, hingga Armand sadar remnya tidak berfungsi.

Bagaimana kondisi Keluarga Prawira yang sedang dalam ancaman bahaya? Berhasilkah Kei menyelamatkan mereka? Saksikan Layar Drama Indonesia "Tebaran Hati" setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek



(kha)