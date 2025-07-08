Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tebaran Hati Eps 51: Dito Diserang Preman, Keluarga Prawira Dalam Bahaya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |18:03 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 51: Dito Diserang Preman, Keluarga Prawira Dalam Bahaya
Tebaran Hati
A
A
A

Kei berada di restoran yang sama dengan Keluarga Prawira. Ia terkejut lalu langsung membayar makanan hendak keluar dari restoran. Ariana ingin menanyakan tentang alasan Kei menghindarinya. Namun, Kei hanya mengucap salam singkat pada Armand dan keluarga Prawira lalu memilih langsung pergi. 

Dengan sikap Kei yang tampak dingin, Indar dan Armand mengkhawatirkan Ariana. Perkataan Ariana membuat keluarga Prawira merasa bersalah, terutama Ladya. Setelah melahirkan, Armand berkata bahwa Ariana bisa kembali dengan Kei, tetapi Ariana ragu.

Sementara itu, Dito berkelahi dengan preman hingga tertusuk. Ia sempat mendengar bahwa preman tersebut ingin menghancurkan keluarga Prawira. Di parkiran, Kei sadar bahwa ada orang mencurigakan di sekitar mobil Armand. 

Kei langsung mengejar orang itu. Di restoran, Ariana mencoba menelepon Dito, tetapi malah diangkat seorang suster yang mengabarkan bahwa Dito tertusuk dan sedang dalam perawatan. Ariana dan keluarga Prawira langsung bergegas ke rumah sakit, menggunakan mobil yang remnya telah dirusak preman yang masih dikejar Kei.

Saat Kei kembali ke parkiran, mobil keluarga Prawira sudah tidak ada. Kepanikan langsung menguasai Kei, ia mencoba menelepon Ariana, tetapi tidak diangkat. Di dalam mobil, semuanya tampak normal, hingga Armand sadar remnya tidak berfungsi.

Bagaimana kondisi Keluarga Prawira yang sedang dalam ancaman bahaya? Berhasilkah Kei menyelamatkan mereka? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175394//mencintaimu_sekali_lagi-F5nx_large.JPG
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 286: Arini Kehilangan Lingga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175390//cinta_sepenuh_jiwa-sLIN_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 14: Hasbi Tuntut Lala Resign Dari Amore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175381//terbelenggu_rindu-EG8r_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 387: Surya Perluas Upaya Pencarian Amira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175330//dusta_di_balik_cinta-aIjn_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 40: Dewa Minta Maaf Pada Kirana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/598/3174643//kau_ditakdirkan_untukku-XyUz_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 171: Wildan Susun Rencana Dapatkan Bukti DNA Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/598/3174642//mencintaimu_sekali_lagi-kC3O_large.JPG
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 283: Kemarahan Lingga Pada Arini dan Hadirnya Samuel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement