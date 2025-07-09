Sinopsis Tebaran Hati Eps 52: Kebenaran Terungkap, Kei Kembali Pada Ariana?

Dokter mengkonfirmasi kondisi keluarga Prawira dan kondisi Ariana yang mengkhawatirkan. Kei spontan menanyakan kondisi kehamilan Ariana. Dokter sampaikan bahwa Ariana tidak hamil.

Kei pun tersentak. Matanya menyiratkan keterkejutan yang dalam. Dewi dan Dito terbukti menyembunyikan fakta ini dari Kei, membuat Kei sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh orang yang ia percaya.

Kei yang terpukul berat naik ke rooftop rumah sakit. Dewi menyusul lalu menceritakan traumanya. Kei dan Dewi saling meminta maaf. Kei mengungkapkan keinginannya agar mulai sekarang semua kebenaran harus disampaikan padanya, apapun resikonya.

Sementara Dito cemas hanya bisa melihat Ariana dari luar ruang rawat dan berdoa untuk kesembuhan Ariana. Dito berbicara pada Armand. Ia mengungkapkan kekhawatiran soal serangan ke keluarga mereka yang tampaknya direncanakan.

Tidak hanya itu, hubungan Dito dan Tanti juga mulai mencair, saat mereka saling mengakui perubahan dan luka yang pernah dialami masing-masing.

(kha)