Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 86: Wildan Tak Gentar, Alya Masih dalam Ancaman

Fuad dan Nisa memulai pagi dengan jogging di dekat taman kompleks. Fuad, yang terlihat sangat bersemangat, memiliki alasan tersembunyi di balik ajakan mendadaknya ini.

Ia sengaja mengajak Nisa keluar rumah untuk menghindari pertemuan dengan mertua Alya yang mendadak datang berkunjung setelah membaca pesan dari Alya.

Sementara itu, Baldy dan Helsi tiba di rumah Pondok Indah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Devan dan Alya tampak tegang dan cemas, berusaha keras menyembunyikan keberadaan Nisa.

Helsi, yang curiga dengan kebersihan rumah yang tidak wajar untuk rumah kosong, hampir memasuki kamar Nisa. Dalam kepanikan, Alya berpura-pura melihat tikus, memicu ketakutan Helsi terhadap hewan pengerat dan membuat mereka batal memeriksa kamar Nisa.

Di sisi lain, anak buah Wildan, yang masih menyimpan dendam karena kegagalan sebelumnya dan menanggung luka dari Devan, terus mengamati rumah dari mobilnya. Ia mengingat instruksi Wildan yang tidak akan membayarnya sampai Alya berhasil disingkirkan.

Begitu melihat Alya keluar rumah sendirian menuju taman untuk mencari Nisa, anak buah Wildan merasa inilah celah yang ditunggu. Ia segera mengendap-endap mengikuti Alya dengan rencana untuk membiusnya.

