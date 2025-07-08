Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 85: Selamat dari Teror, Alya Tak Ingin Hukum Pelaku

Devan mendapati Alya tergeletak di tengah jalan, tepat di jalur mobil yang bersiap menabrak. Dengan sigap, Devan mengangkat Alya ke tepi jalan, menyelamatkannya nyaris beberapa detik sebelum mobil anak buah Wildan mau melindas Alya.

Setelah memastikan Alya bernapas, Devan menggendongnya ke mobil dan segera mengejar penculik. Dalam kejar-kejaran, Devan berkali-kali menabrak bagian belakang mobil penculik hingga kendaraan itu menghantam pohon. Devan turun dan menghajar penculik tanpa ampun.

Saat Alya mulai siuman, ia melihat Devan terus memukul hingga pelaku hampir tak sadarkan diri. Alya memeluk Devan agar berhenti. Perlahan Devan tenang, namun penculik memanfaatkan kesempatan kabur. Alya menahan Devan yang hendak mengejar.

Sambil duduk di pinggir jalan, Alya yang masih syok menjelaskan ia tak mau Devan lepas kendali sampai menyesal. Devan bersikeras agar kasus dilaporkan. Alya menolak dan berdalih itu hanya perampokan.

Wildan semakin gelisah setelah menerima teror itu dan langsung menelpon anak buahnya yang ternyata gagal menyingkirkan Alya karena Devan. Wildan marah besar, mengatakan kegagalan itu bisa membuatnya dipenjara. Tanpa disadari, Jenny mendengar ucapan itu. Ia bertanya siapa yang akan masuk penjara. Wildan mencoba menutupi dan menyangkal.

Wildan semakin gelisah setelah menerima teror itu dan langsung menelpon anak buahnya yang ternyata gagal menyingkirkan Alya karena Devan. Wildan marah besar, mengatakan kegagalan itu bisa membuatnya dipenjara. Tanpa disadari, Jenny mendengar ucapan itu. Ia bertanya siapa yang akan masuk penjara. Wildan mencoba menutupi dan menyangkal.

Apakah Jenny akan percaya pada Wildan, atau kah mencurigainya?



