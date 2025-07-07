Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku: Rencana Gagal Tania dan Perhitungan Wildan Pada Alya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |19:24 WIB
Firasat Tania menguat, dia mulai yakin kalau Dara memang selingkuhan Miko. Namun untuk membuktikan itu, Tania butuh sampel pembanding dari Dara untuk dia tes dengan rambut perempuan yang ia temukan di kamarnya dengan Miko yang ada di Vila. 

Tania membuat rencana, dia mengajak Dara untuk bertemu dengan dirinya di sebuah restoran. Tanpa Tania sadari kalau ternyata sudah sedari tadi Miko mendengar itu dan kemudian memilih untuk menyusul juga karena takut Tania akan melabrak Dara. 

Sesampainya di sana, Tania berusaha membangun suasana yang nyaman untuk bisa menjalankan rencananya, namun selalu gagal dan Miko ternyata datang ke restoran itu juga. Miko pura-pura kaget melihat ada Tania dan Dara di sini. 

Miko membuat alasan kalau dia ingin mengadakan diner romantis buat dirinya dan Tania. Dara kesal mendengar itu, tetapi dia tetap menjaga sikapnya.

Alya tak sengaja mendengar Devan masih bersin. Ia insiatif untuk membelikan obat lagi. Dalam perjalanannya ke apotek, Alya dicegat oleh anak buah Wildan. Dia disekap di sebuah tempat, walau mencoba kabur tapi Alya gagal. 

Saat bersamaan, Wildan datang untuk konfrontasi tentang keyakinannya bahwa Alya sudah bersekongkol dengan seseorang untuk menyakiti dan mencelakai Jenny. Alya membantah keras tuduhan itu, membuat Wildan kesal dan bahkan berani menamparnya.

Apa rencana Dara selanjutnya? Bagaimana Alya menanggapi kekerasan Wildan padanya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

