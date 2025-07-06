Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tebaran Hati Eps 49: Jodoh untuk Kei

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |18:33 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 49: Jodoh untuk Kei
Tebaran Hati
A
A
A

Percobaan penjodohan Kei oleh Dewi gagal. Kei masih terluka, merasa kehilangan harapan, bahkan membayangkan Ariana dan Dito membesarkan anak bersama. Dalam pelukan Dewi, Kei menangis, dan Dewi menyadari bahwa kebohongan yang ia sembunyikan sangat melukai Kei.

Di Rumah Aman Gani, Dito dan Tanti saling berhadapan dipisahkan oleh kain bermotif Kawung, simbol keikhlasan. Dito menyampaikan permintaan maaf tanpa alasan. Tanti mengungkap kehilangan besar yang ia alami, termasuk dirinya dan anaknya. Ia belum bisa sepenuhnya memaafkan. Ia menyebut bahwa Dito harus menjaga Ariana. 

Sementara itu, meski pertemuan dengan Tanti memberi kelegaan, Dito tetap dihantui mimpi buruk masa kecilnya. Ia mengalami panic attack, mengingat kekerasan sang ayah.

Di sisi lain, Kei mencoba untuk lebih semangat. Melihat itu, Dewi coba membuat kencan untuk Kei. Kei bahkan mau ke barber dan ke store untuk membeli baju baru. 

Apakah Kei akan menemukan sosok pengganti Ariana? Saksikan Layar Drama Indonesia "Tebaran Hati" setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek

(kha)

