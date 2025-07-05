Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 48

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |18:05 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 48
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 48. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 48 bercerita tentang Ariana yang menemani Dito ke psikolog untuk menjalani terapi. Dalam momen itu, Dito akhirnya membuka luka masa lalunya, 

Ia mengaku, telah melakukan kekerasan terhadap Tanti dan khawatir jika akan menjadi abusif seperti ayahnya dahulu. Dengan dukungan Ariana dan psikolog, Dito mulai belajar menenangkan diri.

Dito juga menyadari bahwa penyembuhan butuh keberanian untuk berdamai, bukan sekadar rasa bersalah. Ariana kemudian menghubungi Kei untuk meminta izin menjumpai Tanti.

Dalam pertemuan intim, Ariana berbicara dari hati ke hati dengan Tanti, membuka kemungkinan pertemuan perempuan itu dengan Dito. Tanti mengungkap luka terdalamnya, trauma kekerasan, rasa bersalah, dan kehilangan bayi.

Apakah Tanti akan menguatkan diri untuk bertemu Dito? Saksikan sinetron Tebaran Hati di RCTI, setiap hari pukul 19.30 WIB.**

(SIS)

