Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Lesung Pipi dari Raim Laode yang Viral di TikTok

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |12:10 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Lesung Pipi</i> dari Raim Laode yang Viral di TikTok
Lirik Lagu dan Chord Gitar {Lesung Pipi} dari Raim Laode yang Viral di TikTok. (Foto: Instagram/@raimlaode)
A
A
A

JAKARTA - Setelah Komang, Raim Laode masih memiliki lagu lain yang juga tengah populer di TikTok. Lagu berjudul Lesung Pipi itu telah digunakan sebagai backsound oleh lebih dari 260.000 video. 

Lagu Lesung Pipi sebenarnya dirilis Raim pada 31 Agustus 2023. Single itu sudah didengarkan lebih dari 110 juta kali di Spotify dan menjadi lagu terpopuler kedua sang musisi. 

Lesung Pipi-Raim Laode

Intro
C G/B Fmaj7 (x2)
 
Verse
   C         G/B
Tatkala mentari
     F           Fmaj7
Terbenam di ufuk barat
    C     G/B
Di saat itulah
       Fmaj7
Dingin rindu selimuti
    Am7        G
Keindahan senyuman dari
  Fadd9      Fmaj7
Lesung pipi itu
     Am7     G         F Fmaj7 Fadd9
Menikmati imaji bersamamu
 
Chorus
     C   G/B       Fmaj7
Maka terimalah diriku
     Am7      G       F
Kita akan bahagia selamanya
     C      G/B    Fmaj7
Kuberjanji jadi suamimu
       Am7       G             F
Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu
 
Intro
C G/B Fmaj7
 
Verse
     C        G/B
Ku sadar lirikku
      F          Fmaj7
Tak seindah lagu indie
      C          G/B
Yang slalu kau dengar
    Fmaj7
Meracuni telingamu
  Am7       G                   Fmaj7   Fadd9
Kupastikan ini bukan tentang senja dan lara
    Am7       G      Fadd9
Sahajamu warnai duniaku
 
Chorus
     C   G/B       Fmaj7
Maka terimalah diriku
     Am7      G       F
Kita akan bahagia selamanya
     C     G/B     Fmaj7
Kuberjanji jadi suamimu
       Am7       G             Fadd9     F
Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu
Dm7            Am7    G/B      Dm7
Perbedaan buat kita terus bersama
           Bb       Am   G
Izinkan ku jaga hatimu
 
Overtune
D A/C# G
Bm7 A G
 
Chorus
     D   A         G
Maka terimalah diriku
     Bm7      A       G
Kita akan bahagia selamanya
     D     A       G
Kuberjanji jadi suamimu
       Bm7       A             G
Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu
       Bm7       A         F#m        G
Karena itu tugas cinta memberikan keindahan
     Bm7   A         G
Meskipun hidup Tak selalu indah
     Bm7   A         G
Meskipun hidup Tak selalu indah

Demikian lirik lagu dan chord gitar Lesung Pipi dari Raim Laode yang viral di TikTok.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement