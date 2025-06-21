JAKARTA - Setelah Komang, Raim Laode masih memiliki lagu lain yang juga tengah populer di TikTok. Lagu berjudul Lesung Pipi itu telah digunakan sebagai backsound oleh lebih dari 260.000 video.
Lagu Lesung Pipi sebenarnya dirilis Raim pada 31 Agustus 2023. Single itu sudah didengarkan lebih dari 110 juta kali di Spotify dan menjadi lagu terpopuler kedua sang musisi.
Intro
C G/B Fmaj7 (x2)
Verse
C G/B
Tatkala mentari
F Fmaj7
Terbenam di ufuk barat
C G/B
Di saat itulah
Fmaj7
Dingin rindu selimuti
Am7 G
Keindahan senyuman dari
Fadd9 Fmaj7
Lesung pipi itu
Am7 G F Fmaj7 Fadd9
Menikmati imaji bersamamu
Chorus
C G/B Fmaj7
Maka terimalah diriku
Am7 G F
Kita akan bahagia selamanya
C G/B Fmaj7
Kuberjanji jadi suamimu
Am7 G F
Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu
Intro
C G/B Fmaj7
Verse
C G/B
Ku sadar lirikku
F Fmaj7
Tak seindah lagu indie
C G/B
Yang slalu kau dengar
Fmaj7
Meracuni telingamu
Am7 G Fmaj7 Fadd9
Kupastikan ini bukan tentang senja dan lara
Am7 G Fadd9
Sahajamu warnai duniaku
Chorus
C G/B Fmaj7
Maka terimalah diriku
Am7 G F
Kita akan bahagia selamanya
C G/B Fmaj7
Kuberjanji jadi suamimu
Am7 G Fadd9 F
Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu
Dm7 Am7 G/B Dm7
Perbedaan buat kita terus bersama
Bb Am G
Izinkan ku jaga hatimu
Overtune
D A/C# G
Bm7 A G
Chorus
D A G
Maka terimalah diriku
Bm7 A G
Kita akan bahagia selamanya
D A G
Kuberjanji jadi suamimu
Bm7 A G
Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu
Bm7 A F#m G
Karena itu tugas cinta memberikan keindahan
Bm7 A G
Meskipun hidup Tak selalu indah
Bm7 A G
Meskipun hidup Tak selalu indah
Demikian lirik lagu dan chord gitar Lesung Pipi dari Raim Laode yang viral di TikTok.**
(SIS)