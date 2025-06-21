Lirik Lagu dan Chord Gitar Lesung Pipi dari Raim Laode yang Viral di TikTok

JAKARTA - Setelah Komang, Raim Laode masih memiliki lagu lain yang juga tengah populer di TikTok. Lagu berjudul Lesung Pipi itu telah digunakan sebagai backsound oleh lebih dari 260.000 video.

Lagu Lesung Pipi sebenarnya dirilis Raim pada 31 Agustus 2023. Single itu sudah didengarkan lebih dari 110 juta kali di Spotify dan menjadi lagu terpopuler kedua sang musisi.

Lesung Pipi-Raim Laode

Intro

C G/B Fmaj7 (x2)



Verse

C G/B

Tatkala mentari

F Fmaj7

Terbenam di ufuk barat

C G/B

Di saat itulah

Fmaj7

Dingin rindu selimuti

Am7 G

Keindahan senyuman dari

Fadd9 Fmaj7

Lesung pipi itu

Am7 G F Fmaj7 Fadd9

Menikmati imaji bersamamu



Chorus

C G/B Fmaj7

Maka terimalah diriku

Am7 G F

Kita akan bahagia selamanya

C G/B Fmaj7

Kuberjanji jadi suamimu

Am7 G F

Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu



Intro

C G/B Fmaj7



Verse

C G/B

Ku sadar lirikku

F Fmaj7

Tak seindah lagu indie

C G/B

Yang slalu kau dengar

Fmaj7

Meracuni telingamu

Am7 G Fmaj7 Fadd9

Kupastikan ini bukan tentang senja dan lara

Am7 G Fadd9

Sahajamu warnai duniaku



Chorus

C G/B Fmaj7

Maka terimalah diriku

Am7 G F

Kita akan bahagia selamanya

C G/B Fmaj7

Kuberjanji jadi suamimu

Am7 G Fadd9 F

Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu

Dm7 Am7 G/B Dm7

Perbedaan buat kita terus bersama

Bb Am G

Izinkan ku jaga hatimu



Overtune

D A/C# G

Bm7 A G



Chorus

D A G

Maka terimalah diriku

Bm7 A G

Kita akan bahagia selamanya

D A G

Kuberjanji jadi suamimu

Bm7 A G

Dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu

Bm7 A F#m G

Karena itu tugas cinta memberikan keindahan

Bm7 A G

Meskipun hidup Tak selalu indah

Bm7 A G

Meskipun hidup Tak selalu indah

Demikian lirik lagu dan chord gitar Lesung Pipi dari Raim Laode yang viral di TikTok.**

(SIS)