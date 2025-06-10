Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Runtuh dari Feby Putri feat Fiersa Besari

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |23:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Runtuh dari Feby Putri feat Fiersa Besari
Lirik Lagu dan Chord Gitar {Runtuh} dari Feby Putri feat Fiersa Besari. (Foto: Instagram/@sarojapwt)
A
A
A

JAKARTA - Feby Putri merilis lagu Runtuh, pada 2021. Lagu tersebut, merupakan proyek kolaborasi penyanyi 25 tahun itu dengan Fiersa Besari yang mengawinkan lirik puitis dengan kekuatan emosi lewat musik.

Lirik lagu Runtuh bercerita tentang perasaan hancur seseorang setelah kecewa terhadap hubungan yang dijalaninya. Sesaat, dia membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa kehilangan dan patah hati.

Menariknya, lagu ini telah didengarkan lebih dari 603 juta kali di Spotify. Sementara video klipnya sudah ditonton lebih dari 106 juta kali di YouTube. Berikut lirik lagu dan chord gitar Runtuh dari Feby Putri feat Fiersa Besari.

Runtuh-Feby Putri feat Fiersa Besari

Intro

C F C F

Verse 1

C                  Am

Ku terbangun lagi di antara sepi

      G               F

Hanya pikiran yang ramai

C               Am

Mengutuki diri tak bisa kembali

         G            F

Tuk mengubah alur kisah

Pre-Chorus

    G         Am        F

Ketika mereka meminta tawa

